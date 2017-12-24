Sudan'ın başkenti Hartum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapılıyor.
Sudan'da Erdoğan coşkusu
Sudan’ın başkenti Hartum’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapılıyor. Gazetelerde Erdoğan'ın ülkeye ziyareti manşetten verilirken, ülkede bir çok cadde üzerinde posterler asıldı.
Etiketler: Sudan , Cumhurbaşkanı Erdoğan , ziyaret
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