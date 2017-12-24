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'da Erdoğan coşkusu

’ın başkenti Hartum’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği öncesi hazırlıklar yapılıyor. Gazetelerde Erdoğan'ın ülkeye ziyareti manşetten verilirken, ülkede bir çok cadde üzerinde posterler asıldı.

'ın başkenti Hartum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği öncesi hazırlıklar yapılıyor.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 14:27
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