

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, "Askeri alan da dahil olmak üzere her alanda verdikleri destekten ötürü Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum". dedi.



Merkezde gerçekleştirilen törene Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, hükümet yetkilileri, Somalili ve Türk komutanlar ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.