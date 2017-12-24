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'daki Türk askeri eğitim merkezi ilk mezunlarını verdi


Cumhurbaşkanı Fermacu, "Askeri alan da dahil olmak üzere her alanda verdikleri destekten ötürü Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum". dedi.


Merkezde gerçekleştirilen törene Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, hükümet yetkilileri, Somalili ve Türk komutanlar ile Türkiye'nin Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 12:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet ali mehmet ali

tamam budur işte . Osmanlı dönüyor

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cevapla 24.12.2017 14:00
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