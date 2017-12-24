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Erdoğan’ın ’ye karşı sına halktan destek

’nin son yaptırdığı e göre vatandaşların yüzde 58’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’ye yönelik uyguladığı lara destek veriyor

Erdoğan’ın ABD’ye karşı politikasına halktan destek

, vatandaşların partilere verdiği destek, ülke ve dünya sorunlarına nasıl baktıkları, hükümetin uygulamalarının tabanda nasıl yankı bulduğunu araştırmak için kapsamlı bir yaptırdı. Ankette vatandaşlara "Türkiye ile arasında yaşanan gerginlik nedeniyle ABD'ye yönelik lara, çıkışlara destek veriyor musunuz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 58'i "Evet" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik uyguladığı politikalara destek verdi. Destek olmadığını söyleyenler yüzde 36'da kalırken yüzde 6'lık bir grup fikir belirtmek istemedi.

Ankete göre AK Parti, son seçimdeki yani yüzde 48-49 bandındaki oylarını korudu. CHP ve MHP'de düşüş var. CHP oyları HDP ve İyi Parti, MHP oyları da İyi Parti'ye doğru kayıyor. Geçmişte AK Parti'ye oy veren ancak şimdi vazgeçtiğini belirten kararsız olan küçük bir seçmen kitlesi bulunuyor. İyi Parti'nin balonu ise çabuk söndü. Son yapılan anket, kurulduğunda yüzde 6'lar civarında görülen İyi Parti'nin oyları aşağı doğru inmeye başladı.
'ın, AK Parti'nin başına geçmesi ile birlikte başlattığı partideki değişim, Ankara, İstanbul başta olmak üzere bazı belediye başkanlarının yerine yenilerinin gelmesi politikalarına da ezici bir destek geldi. Vatandaşların yüzde 65'i başkan değişikliklerini onayladı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 13:45
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Aklı olan Cumhurbaşkanımızı destekler. Aynı gemideyiz milli menfaatlerimiz bunu gerektirir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2017 14:23
Olur Olur Olur Olur

1839'dan bu yana %40'lık bir arıza kesim yetiştirmeyi başardılar bu topraklarda adamlar, bu da bir gerçek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2017 13:56
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