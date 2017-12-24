Erdoğan’ın ABD’ye karşı politikasına halktan destek

AK Parti, vatandaşların partilere verdiği destek, ülke ve dünya sorunlarına nasıl baktıkları, hükümetin uygulamalarının tabanda nasıl yankı bulduğunu araştırmak için kapsamlı bir anket yaptırdı. Ankette vatandaşlara "Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerginlik nedeniyle ABD'ye yönelik politikalara, çıkışlara destek veriyor musunuz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 58'i "Evet" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik uyguladığı politikalara destek verdi. Destek olmadığını söyleyenler yüzde 36'da kalırken yüzde 6'lık bir grup fikir belirtmek istemedi.

Ankete göre AK Parti, son seçimdeki yani yüzde 48-49 bandındaki oylarını korudu. CHP ve MHP'de düşüş var. CHP oyları HDP ve İyi Parti, MHP oyları da İyi Parti'ye doğru kayıyor. Geçmişte AK Parti'ye oy veren ancak şimdi vazgeçtiğini belirten kararsız olan küçük bir seçmen kitlesi bulunuyor. İyi Parti'nin balonu ise çabuk söndü. Son yapılan anket, kurulduğunda yüzde 6'lar civarında görülen İyi Parti'nin oyları aşağı doğru inmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin başına geçmesi ile birlikte başlattığı partideki değişim, Ankara, İstanbul başta olmak üzere bazı belediye başkanlarının yerine yenilerinin gelmesi politikalarına da ezici bir destek geldi. Vatandaşların yüzde 65'i başkan değişikliklerini onayladı.