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'dan o ülkeye sürpriz ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, 27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'da olacak.

Başbakan Yıldırımdan o ülkeye sürpriz ziyaret

, Suudi Arabistan yolcusu...

KUDÜS KRİZİ SONRASI İLK TEMAS
Başbakan Yıldırım, Kudüs krizi sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere 27-28 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan'da olacak.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 15:48
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