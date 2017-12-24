Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan yolcusu...
KUDÜS KRİZİ SONRASI İLK TEMAS
Başbakan Yıldırım, Kudüs krizi sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere 27-28 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan'da olacak.
Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan yolcusu...
KUDÜS KRİZİ SONRASI İLK TEMAS
Başbakan Yıldırım, Kudüs krizi sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere 27-28 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan'da olacak.
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