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Bağdat'tan - boru hattı hamlesi

Yönetimine bağlı proje şirketi, - arasına yapılacak yeni boru hattı için teklif topladıklarını açıkladı.

Bağdattan Kerkük-Ceyhan boru hattı hamlesi

Bakanlığı'na bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi (SCOP) 'ten Adana'ya bağlı 'a petrol boru hattı ihalesine çıkılacağını duyurdu. Şirketlerin 24 Ocak'a kadar ihaleye katılabilmek için tekliflerini sunmaları bekleniyor.

350 kilometrelik hattın, günde bir milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip olacağı da açıklandı.

Kerkük-Ceyhan boru hattının yer aldığı bölge 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilmişti.

2014 başlarında düzenlenen saldırılardan sonra, günde 1,6 milyon varil petrol taşıma kapasitesi olan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı ağır hasar almıştı.

Irak Kürt Özerk Bölgesi'nde düzenlenen yasadışı bağımsızlık referandumunun ardından, Ekim ayında Bağdat'a bağlı kuvvetler Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmişti.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 15:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali Ali

Güzel olur.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 24.12.2017 17:38
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