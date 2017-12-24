ABD-DEAŞ yine kol kola

ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye destek vermek için her yola başvuruyor. Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'a bittiği açıklamasında bulunan Washington yönetimi yine ağız değiştirdi. Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak'ta DAEŞ'e karşı mücadelede sona doğru gelindiği için başta İranlı savaşçılar olmak üzere tüm yabancı savaşçıların ülkelerine dönmesi gerektiğini söylemişti.

YENİDEN HORTLADI

Güneş'in haberine göre geçtiğimiz günlerde ise ABD'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon yaptığı açıklamada, Rusya'nın 'DEAŞ'in Suriye'de bittiğine' yönelik açıklamalarının doğru olmadığını savundu. Dillon buna gerekçe olarak ise yüzlerce DEAŞ'lı teröristin Suriye'nin güneybatı ve kuzeybatısında güvenli bölgelere geçtiğini ve savaşa devam etmek için bir oyalama taktiğinde bulunduğu iddiasında ortaya attı.

WASHİNGTON'DAN TALİMAT

"DEAŞ yok oldu" açıklaması yapan Washington yönetimi Dillon üzerinden "DEAŞ'a karşı savaşacağız" mesajı verdi. ABD'nin gelen açıklamaların ardından DEAŞ bölgeden yeni fotoğraflar servis etmeye başladı. Varlığı tartışma konusu haline gelen örgütü ABD'den gelen talimatın ardından "Biz hala buradayız" propagandasına başladı. DEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından "Yeni saldırılar olacak" paylaşımları yapıldı.

DEAŞ'lı teröristlerin fotoğraf ve tehditleri örgütün sosyal medya hesabından paylaşıldı.