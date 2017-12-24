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Yol Durumu
  1. Yalnız değiliz Erdoğan var
  2. NATO eliyle Türkiye'yi kuşatma harekatı

- yine kol kola

’nin ’ın yok olmadığını açıklamasının ardından örgüt yeni saldırı tehditlerinde bulundu. Yeniden sahneye koyulan tanıdık oyunun tek amacı PKK/PYD’ye destek vermek.

ABD-DEAŞ yine kol kola

, terör örgütü PKK/PYD'ye destek vermek için her yola başvuruyor. Daha önce terör örgütü 'ın ve Irak'a bittiği açıklamasında bulunan Washington yönetimi yine ağız değiştirdi. Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak'ta DAEŞ'e karşı mücadelede sona doğru gelindiği için başta İranlı savaşçılar olmak üzere tüm yabancı savaşçıların ülkelerine dönmesi gerektiğini söylemişti.

YENİDEN HORTLADI
Güneş'in haberine göre geçtiğimiz günlerde ise ABD'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon yaptığı açıklamada, Rusya'nın 'DEAŞ'in Suriye'de bittiğine' yönelik açıklamalarının doğru olmadığını savundu. Dillon buna gerekçe olarak ise yüzlerce DEAŞ'lı teröristin Suriye'nin güneybatı ve kuzeybatısında güvenli bölgelere geçtiğini ve savaşa devam etmek için bir oyalama taktiğinde bulunduğu iddiasında ortaya attı.

WASHİNGTON'DAN TALİMAT
"DEAŞ yok oldu" açıklaması yapan Washington yönetimi Dillon üzerinden "DEAŞ'a karşı savaşacağız" mesajı verdi. ABD'nin gelen açıklamaların ardından DEAŞ bölgeden yeni fotoğraflar servis etmeye başladı. Varlığı tartışma konusu haline gelen örgütü ABD'den gelen talimatın ardından "Biz hala buradayız" propagandasına başladı. DEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından "Yeni saldırılar olacak" paylaşımları yapıldı.

DEAŞ'lı teröristlerin fotoğraf ve tehditleri örgütün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 11:48
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Hakan S&#246;nmez Hakan Sönmez

Daeş bittiyse eski zerdüşt PKK'dan birisi artık halife olur. İki örgütü birden çevirmek zor gelmiş olabilir ABD'ye. Cambazlık da bir yere kadar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2017 14:52
ihpus ihpus

İncirlik kapatılsın ! Düşmanına hiç bir ülke üst vermez.ABD kuyumuzu kazmaya devam ediyor .!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2017 13:01
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