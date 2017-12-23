Türk vatandaşlarına sağlanan Avukat Umeyr Ahmed Merrid, cuma günü akşam namazından sonra yaşanan arbedede gözaltına alınan Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı'nın, "İsrail polisini darbetmek ve polise mukavemetle", daha önce gözaltına alındığı öğrenilen Adem Koç'un da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmakla" suçlandığını söyledi.







Merrid, 4 ay önce İsrail'de faaliyet gösteren bir şirkette çalışmak üzere İsrail'e gelen Türk vatandaşı Koç'un dün cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehrin El-Vad Yolu'nda yaşanan olayların ardından İsrail polisince gözaltına alındığını aktardı.







Belçika vatandaşlıkları da bulunan Kızılırmak ile Kargılı'nın durumunu İsrail'deki Türk resmi misyonlarının yanı sıra Belçika'nın Kudüs'teki başkonsolosluğu da takip ediyordu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Avukat Umeyr Ahmed Merrid, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dün yaşanan olaylarda gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının bugün akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından kefaletle serbestbırakıldığını kaydetti.











