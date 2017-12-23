Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolarları o ülkelere yetti

Hakkari İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bizi bir kez daha bağrına basan tüm Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizi tüm kalbi bozuklardan esirgesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi güçlendirsin. Bugün bölgemizde yatırımların azlığından işsizliğin yüksekliğinden şikayet ediyorsak bunun birinci sebebi terördür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ARKASINA ALANLARIN DERDİ SİZ DEĞİL DAĞDAKİLERDİ"

Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 km bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşaa ettik. Susuz İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi burada da su sorununu çözeceğiz ve 24 saat su alabileceksiniz. Kardeşlerim bu teröristler terör örgütünü arkasına alanların derdi siz değil dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu? Suyunu bulabiliyor mu?







"DOLARLARI SADECE 25-30 BİN NÜFUSLU ÜLKELERE YETTİ"

Mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da zaman da bulunur. Niyetiniz kötüyse elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa bir şey çıkmaz. İşte Kudüs meselesinde bir şey çıktı mı? Kudüs meselesinde dünyanın dolarları neredeydi? Belli değil mi? Tehdit ettiler mi? Ettiler. Peki kimler oy verdi? 15 bin, 18 bin nüfuslu adını bile yeni duyduğum bir yer. Kim verdi? 21 bin nüfuslu bir yer. Kim verdi? 25-30 bin nüfusu olan bir yer. Niye? Dolarlar sadece oraya yetti ama bunların sayısı da 8 ülkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 ülke ne dedi? 'Siz dolarlarınızla, gücünüzle bizim irademizi satın alamazsınız.' dedi. Diğerleri, siz dolarlarınızla bizim irademizi satın alamazsınız dedi.

"YAYLALALARA ÇIKMA YASAĞINI KALDIRIYORUZ"

Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksel olmalı. Hedeflerimiz çok büyük. İnşallah o günleri de göreceğiz. Tek hesabımızı geçmişi bir kenara bırakarak çocuklarımıza umut dolu bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var. O da milletimize hizmettir. Biz sizlere hizmetkar olmaya geldik. Ülkemizin son 15 yılı faşist kafayla savaşma dönemi oldu. Bizde damdan düştük. Dolayısıyla bu sıkıntıları yaşayanların ne düşündüğünü en iyi biz biliriz. Hakkari'deki Diyarbakır'daki Bingöl'deki kardeşlerimizin kökenine inancına dil uzatan herkes karşısında önce bizi bulur.

"BENİM HAKKARİ'DEKİ KARDEŞİMİN HUZURUNU KAÇIRAMAZLAR, YETTİ ARTIK"

Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama zihinleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzak. Halbuki birlik olduğumuzda ne kadar güçlüysek ayrı olduğumuzda o kadar tehdit altında olduğumuzu biliyoruz. Vatanımızı bölmek isteyenler karşısında hep birlikte bizleri bulurlar ve biz F-16 oluruz, evet onları açtıkları çukurlara gömdüysek bundan sonrada mağaralarına kadar kovalarız. Benim Hakkari'deki kardeşimin huzurunu kaçıramazlar. Yetti artık. Bu milletin huzurunu kaçıranlar artık bunu yapamayacaklar. GErçek bir devlet, millet, birey olmak kolay değil. Günümüz şartlarında büyük fedakarlık gerekiyor. Yıllarca bize unutturulmak istenen tarihimizi, kültürümüzü birer birer hatırlatmaya başladık. O zaman gördük ki uzun zamandır bize başaramazsınız dedikleri ne varsa yapabiliyoruz.

"ABD VE İSRAİL'İN OLUMSUZ KARARINI 128 ÜLKE İLE TERSİNE ÇEVİRDİK"

Kardeşlerim, işte şurada Kudüs'le ilgili yaşanan durumda ne yaptık İİT dönem başkanı olarak İstanbul'a tüm üyelerimizi davet ettik. Bir haftalık çalışmayla BM'de, ABD'nin İsrail ile birlikte olumsuz kararını 128 ülke ile tersine çevirdik. Demek ki, iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır.