Bakan Albayrak 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
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