 ;
Yol Durumu
  1. Ördek avcılarına 17 bin lira ceza
  2. Diğerbakır!

Bakan Albayrak 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Etiketler: ,
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 11:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar