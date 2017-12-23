Akkuyu’ya 76 milyarlık teşvik

Tüm kumpaslara meydan okuyarak yoluna devam eden Türkiye ekonomisi, kasım ayında verdiği rekor teşviklerle dikkatleri üzerine çekti. Bu dönemde Akkuyu'ya verilen 76 milyar liralık teşvikle toplam teşvik miktarı 84.7 milyar liraya çıkarak son dönemin en büyük seviyesine çıktı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamına alınan Akkuyu Nükleer Santrali, Ekonomi Bakanlığı'nca verilen teşvik belgesi listesinde yer alan ilk nükleer enerji projesi oldu. Toplam 4 bin 800 megavat elektrik enerjisi üretiminin öngörüldüğü yatırım kapsamında 2 bin 764 kişi istihdam edilecek ve 4 milyar 508 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak.

REKORA İMZA ATILDI

Verilen 639 yatırım teşvik belgesinin 115'i enerji ve madencilik sektörleri için düzenlendi. Enerji ve madencilik yatırımları için verilen toplam 115 teşvik belgesinin 106'sı yeni yatırımlar için verildi. Eskişehir Şehir Hastanesi için 1.1 milyar lira, Aksa Akrilik Yalova'daki taşımacılık yatırımı için 576.4 milyon lira, Mannesmann Metal ise Şanlıurfa'daki plastik tüp, hortum üretimini öngören yeni yatırımı için 327 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

ENERJİ ÖN PLANDA

Teşviklerde aslan payını ise enerji sektörü aldı. Söz konusu sektördeki yatırımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek proje olan Akkuyu Nükleer Santrali'ni, 130 milyon 500 bin lira ile 3S Kale Enerji Üretim'in Aydın'daki 25 megavatlık jeotermal enerji santrali yatırımı ve 118 milyon 140 bin lira ile Alibeyres Rüzgâr Enerji Üretim'in Balıkesir'deki 30 megavatlık rüzgâr enerjisi santrali yatırımı izledi. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle enerji ve madencilik sektörlerinde toplam 3 bin 59 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.



KÜMELENME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinasyonunda kurulan Nükleer Sanayii Kümelenmesi (NÜKSAK) açılış toplantısıyla çalışmalarına başladı. Bu hafta yapılan toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in yanı sıra EUAS International ICC Genel Müdür Yardımcısı Cihat Zorlutuna, Akkuyu Nükleer A.Ş. Direktörü Dr. Kürşad Tosun ve sanayiciler katıldı. Özdebir, nükleer santrallerin enerji sürekliliği açısından en önemli yatırımlar olduğunu söyledi.