Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, "ABD'ye açık bir mesajdır. 'Ben yaptım oldu' anlayışının dünya düzeninde geçerli olmayacağı, güçlü olanın haklı değil, haklının güçlü olması gerektiği evrensel gerçeği bir kez daha Genel Kurul'da tecelli etmiştir. Ümit ederim ki ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış kararından bir an önce vazgeçer. Çünkü İsrail ve Filistin arasındaki anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuştur. Artık bu acıların son bulması gerekir. Birkaç küçük devlet dışında hiçbir ülkenin bu karara desteği söz konusu değil. Bizim derdimiz haklı ve güçlü olanın yanında yer almaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BU MESELENİN TAKİPÇİSİ OLACAK"

Başbakan Yıldırım Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesine ilişkin "Türkiye bu meselenin takipçisi olacak. Bizim derdimiz haklı olanın yanında yer almak. Güçlü olanın yanında yer almak bizim geleneğimizde de hukuk anlayışımızda da yok." dedi.