İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Bab el-Amud (Şam Kapısı) çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.
İsrail yönetimi son olarak Doğu Kudüs'ün ana girişlerinden olan Şam Kapısı'nın önündeki Sultan Süleyman Caddesi ve çevresine yüksek çözünürlüğe sahip 11 yeni kamera daha yerleştirdi.
Tüm kameraların, Mescidi Aksa çevresindeki kadim kent içinde konuşlanmış bulunan İsrail karakollarından takip edilecek şekilde yerleştirildiği, gece ve gündüz, her türlü hava şartlarında yüksek performans sunduğu, hızlı hareket eden kişilerin kimlik tespitinde de net görüntüler sağladığı belirtiliyor.
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doğu kudüse asker çıkarmak şarttır.bu ancak israili 30 yıl durdurur.
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