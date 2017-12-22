İBB Başkanı Uysal: Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım

Mevlüt Uysal, Zabıta Daire Başkanı Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uysal açıklamada şu ifadelere yer verdi;





"Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar. 'Zabıta memuruna şiddet' görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir"

1 hafta önce zabıta müdürlüğünün Kartal'daki merkezinde çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını gören Karali, sürücüsünü yanına çağırdı.

Daire Başkanı bağırdı, zabıta memuru ise hazır olda onu dinledi. Tayfun Karali bağırıp çağırmakla kalmadı, herkesin ortasında zabıtayı defalarca tokatladı.

BAYILDI, DARP RAPORU ALDI

Bu yaşananlara zabıta daha fazla dayanamadı. Bir süre sonra bayılıp, olduğu yere yığıldı. Yardımına ise çevredekiler koştu.

Kendinden geçen zabıta ambulansla hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı.