Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, geçtiğimiz cumartesi günü yaşamına son veren oğlu Yavuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti. Berna Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı.
Berna Yılmaz bir hafta sonra oğlunun mezarında...
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