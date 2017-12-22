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bir hafta sonra oğlunun mezarında...



Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi , geçtiğimiz cumartesi günü yaşamına son veren oğlu Yavuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti. Berna Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 17:05
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