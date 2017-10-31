Gardaş yolu

Çin’den Avrupa’ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak olan İpek Yolu yeniden canlandı. Tarihi proje olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu, dün törenle hizmete açıldı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İstikbalimiz için önemli bir adım atıyoruz” açıklamasını yaptı...
Türkiye dün dev bir projeye daha imza attı. Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak, tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu, dün törenle hizmete girdi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün içinde bulunduğumuz döneminötesinde istikbalimiz bakımından çokönemli bir adım atıyoruz. Bu törenle Asya'yı, Avrupa'yı ve Afrika'yı birbirine bağlama hedefiyle başlatılan Yeni İpek Yolu girişiminin halkalarından birini hizmete alıyoruz. Elbette böyle bir hattın bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacaktır. Proje siyasi olarak barış, güvenlik ve istikrar, sosyal olarak refah getirecek."
'BAZILARI İNANMIYORDU AMA...'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise "Bazıları bu projenin hayata geçeceğineinanmıyordu. Bunun gerçekleşmesimümkün değil diyorlardı. Bu üç ülkegösterdi ki bu mümkündür. Bizim güçlüirademizin, desteğimizin, inancımızınolduğu yerde bütün işlerimizi başarmamızmümkündür" diye konuştu. Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de "Bugün yeni Avrasya Köprüsü'nün açılışını yapıyoruz. Bu proje vatandaşlarımızı birbirine yakınlaştıracak ve onları refahına hizmet edecek" dedi.
DEV PROJENİN KISA HİKAYESİ:
Üç ülkenin işbirliğiyle gerçekleşen dev projenin yapılması 29 Aralık 2004 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye- Gürcistan-Azerbaycan Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısında kararlaştırıldı.
Projenin temeli 24 Temmuz 2008 tarihinde Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının da katılımı ile Kars'ta atıldı.
BTK Demiryolu Projesi toplam 829 kilometreden oluşuyor.
Projenin 504 km'si Azerbaycan, 246 km'lik kesimi Gürcistan ve 79 km'lik kısmı da Türkiye'den geçiyor.
Projenin Türkiye kesimi 1.6 milyar liraya mal oldu...
GÖNÜLLERİBİRLEŞTİRECEK Dev proje Türkiye'ye ve paydaş ülkelere lojistik sektöründe rekabette büyük bir avantaj sağlayacak. Halihazırda, güney koridorda ve kuzey koridorda deniz de dâhil edildiğinde Çin'den AB yük taşıma süresi yaklaşık 45-62 gün sürüyor. Aynı yük orta koridordan yani BTK projesi güzergâhından gönderilirse 12-15 gün içerisinde AB ülkelerine ulaşacak. Bakü- Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve birbiri ile tarihten gelen dostlukları, kültürel ve ekonomik beraberlikleri olan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendireceği gibi ve ticaretin geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacak.
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