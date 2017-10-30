TUSKON davasında flaş karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Nalan Erpolat, Yüksel Nalbant, Ruhi Gürer, Semih Sadır, Rüstem Karaoğlan, Emrullah Emre Topal ve Harun Akca'nın, savunmalarının alınmış olması ve mevcut delil durumundan dolayı tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanıklar Nihat Kurt ve Cahit Durmaz'ın savunmalarının alınmış olması ve sağlık durumlarından dolayı tahliyelerini kararlaştırarak, tahliye edilen tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile polis merkezinde imza atma tedbirlerinin konulmasına hükmetti.

Sanıkların mal varlıklarının suçtan elde edilen mallar olmadığına karar veren mahkeme, bu mal varlıklarının üstündeki tedbirin kaldırılmasını hükme bağladı.

Duruşma, 4 Aralık'a ertelendi.