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O başkan da istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan , AK Parti'den ve belediye başkanlığı görevinden istifa etti

O başkan da istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti.

Uğur'un açıklamaları şu şekilde:
Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. Külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. Vicdan rahatlığı ile bu kararı almış buluyorum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, uzun mesai yıllarımda bana destek olan aileme teşekkür ediyorum.

5 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI
AK Parti'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 17:10
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