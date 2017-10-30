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Darbecilerin üst düzey komutanları 'ne götürme görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında bulunan üst düzey komutanların darbeciler tarafından 'ne götürülme görüntüleri ortaya çıktı.

Darbecilerin üst düzey komutanları Akıncı Üssüne götürme görüntüleri ortaya çıktı

'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bazı darbeci askerlerin koşuşturdukları görülürken, üst düzey komutan olduğu belirtilen 3 kişi darbeci askerlerce elleri kelepçeli halde götürülüyor.



Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunda komutanların 'ne götürülmek üzere helikoptere bindirildikleri belirtildi. Raporda ayrıca, Genelkurmay çatı davasında tutuklu bulunan eski Kurmay Yüzbaşı Oktay Felekoğlu'nun derdest edilen komutanların arkasından geldiği belirtilerek, "Bölgede bulunmakta olan bir özel kuvvet mensubu askere sarıldığı, helikopterin yanına kadar geldiği, daha sonra araç park yeri önünde beklediği görüldü" ifadeleri kullanıldı.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 21:32
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