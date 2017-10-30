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Bozdağ: "15 Kasım'dan itibaren kaldırılacak"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

15 Kasımdan itibaren kaldırılacak
Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15 Temmuz sonrası kamu görevlilerinden yurt dışına çıkışta istenen izin belgenin 15 Kasım'dan itibaren istenmeyeceğini açıkladı.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 18:36
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