Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.
Erdoğan, Bulvar Otel'de, Bakü'deki temasları kapsamında Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak etti.
Yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da yer aldı.
Akşam yemeği basına kapalı gerçekleşti.
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