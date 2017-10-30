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Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği

, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Aliyevden Erdoğan onuruna akşam yemeği

, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan, Bulvar Otel'de, Bakü'deki temasları kapsamında Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak etti.

Yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da yer aldı.

Akşam yemeği basına kapalı gerçekleşti.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 19:24
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