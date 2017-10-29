Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.



Umman Sultanı Kabus bin Said'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Umman'a davet etmek için mektup gönderdiğini dile getiren Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek aylarda Umman'a yapacağı ziyaretin hazırlıklarının da yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesinde, Türkiye ve Umman arasında iş birliği yapılması planlanan turizm ve tarım gibi alanlarla ilgili görüşmelerin yapıldığını belirterek, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesi içinde adım atılacağını dile getirdi.

Taraflar arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini sağlamlaştırmak için üzerinde çalışılan anlaşmalar olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "İnşallah bu anlaşmaları Sayın Cumhurbanımızın ziyareti kapsamında imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Gönül duygularımızın ve ilişkilerimizin en iyi düzeyde olduğu ülkelerden biri olan Umman'la birçok alanda ilişkilerimizi somut adımlar atarak güçlendirmek için daha sık bir araya geleceğiz, daha düzenli istişarelerde bulunacağız." diye konuştu.