Trump’tan 29 Ekim mesajı!

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önceki gece Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Büyükelçi Serdar Kılıç'ın ev sahipliğindeki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından kürsüye gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon ise uzun yıllar sonra ilk kez bir ABD Başkanı'nın 29 Ekim mesajını okudu. Trump'ın Türk halkınaen iyi dileklerini sunduğu mesajındaşu ifadeleri kullandı: "IŞİD ve PKK dahil terörizmin bütün biçimlerine karşı mücadelede Türkiye vazgeçilmez bir müttefik. ABD, Türk hükümetinin ve Türk halkının 3 milyon mülteciye yaptığı eşi benzeri görülmemiş misafirperverliği takdir ediyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde demokrasilerine sahip çıkan kararlı Türk vatandaşlarının cesaretini saygıyla anıyoruz. Türk öğrencileri ve profesyonelleri ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz."
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Al iste buna ne demeli?? Hic kimse cikip 3500 tir silahi pkk ya veren siz degilmisiniz diye soramadi mi??
müttifikten uzun yıllar sonra ilk kez.işid vede pkk terörizmine karşı türkiye müttefik.pyd diyecekmiş şaşırmış.15 temmuz darbe girişiminde türk vatandaşlarının cesaretini saygıyla anıyoruz.pöh.ağızlar usulden böyle söyler.uzun yıllar diyor.ama 1915 olayları için bütün dünya adb başkanının ağzına bakar.acaba..........
İşidi obama kurdu diyen sensin, bölgemizi yangın yerine çeviren abd, sen bizimle dalga mı geçiyorsun?
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