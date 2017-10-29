Trump'ın eski danışmanından küstah açıklama

El Awsat'tan Daphne Barak'a konuşan İslam düşmanı Bannon'a göre Türkiye İran'dan daha tehlikeli. "Türkiye bizim için (ABD) en büyük tehlike" dedi.

"KATAR EN AZ KUZEY KORE KADAR TEHLİKELİ"

Katar'a komşu ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımları da desteklediğini belirten Bannon, "Katar en az Kuzey Kore kadar tehlikeli. Katar'ın terörizmi destekleyip desteklemediği konusunun üzerinde gidilmeli'' diyerek, bölgedeki krizi körükleyici ifadeler kullandı.

''AVRUPA'YI ABD KORUYOR'' İDDİASI

ABD'nin agresif bir dış politika izlemesinden yana olan Bannon Donald Trump'ın 30 milyar dolarlık askeri bütçesiyle ilgili olarak da şunları söyledi "Son 17 yıldır savaştayız. Bu para Almanya'nın tüm savunma bütçesi kadar. Avrupa kendisini korumak için kılını kıpırdatmıyor. Onları biz (ABD) koruyoruz. ABD, Körfez ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'nin güvenliğiyle ilgili taahhütlere bağlı. Dünyadan kopmayacağız ama bundan sonra daha olgun hareket edeceğiz."