Hodri meydan

KUDURDULAR: Türk milletinin yeniden gerçek gücünün ve sınırlarının farkına varması karşısında adeta birileri kudurmuş durumdalar. Türkiye artık gücünün, imkanlarının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir. Türk milleti yüzlerce milyon kardeşiyle birlikte yeniden kurulan dünyada hak ettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Buna var mıyız?
NE İŞİNİZ VAR?: Türkiye'ye "Irak'ta, Suriye'de, Somali'de, Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ne işin var" diyenlere sormak lazım. Peki sizin buralarda ne işiniz var ya? Çünkü bunların derdi yok. Bizim derdimiz var. Biz buralardayız. Çünkü buralarda ağlayan her çocuğun gözyaşını silmek, başını okşamak bizim boynumuzun borcudur. Bizim 911 km Suriye, 350 km Irak sınırından havan topları gelecek ve benim şehidim olacak. Sonra 'Burada ne işiniz var' Yok öyle şey.
BU TAKSİMİ KURT BİLE YAPMAZ: Demokrasi onlara başka bize başka işliyor. İnsan hakları onlarda başka bizde başka tanımlanıyor. Hukuk onlarda başka bizde başka algılanıyor. Her türlü uluslararası kural, kaide onlara başka bize başka işliyor. Hani Üstad Necip Fazıl, 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' diyor ya.
KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI: Artık hamdolsun bizim de SİHA'larımız var. Artık acaba verirler mi demiyoruz. Artık biz yapıyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı hamdolsun. Daha neler olacak neler, çalışıyoruz ya. Evvelallah daha iyi olacak. Yeter ki biz birbirimize inanalım.
HEPSİ ABANDONE OLACAK: Geçtiğimiz 15 yılda 3 kat büyüyen Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına kim engel olabilir ki? Onlar bizi engellemek istiyor, ama biz gidiyoruz. Onlar bizimle ilgili büyüyemez diyorlar. İnşallah yıl sonu itibariyle bu büyüme yüzde 7'yi bulursa hiç şaşmayın. Hepsi abandone olacaklar.
EREN SESİNİ DUYURAMADI
Miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen 10 yaşındaki Eren Akçay, "Reis" diye bağırdı. Ancak sesini duyuramadı. Bariyerleri geçemeyen Akçay'ı annesi geri çekti. Ağlayan çocuk, "Bana ne, ben onunla görüşmeden gitmeyeceğim" dedi.
Hasan AY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.