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Darbe davasına millet delili

Darbe davasına millet delili
15 Temmuz darbe girişimi sırasında halk, destansı bir mücadele verdi. O akşam halkın çektiği görüntüler, verilen mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medyada paylaşılan görüntülerin delil olarak değerlendirilmesine karar verdi. Emniyet Müdürlüğü'nün elde edeceği görüntüleri mahkemeye göndereceği belirtildi.

Ersan ATAR
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