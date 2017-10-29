Aile boyu kabus

Eskişehir'e gelirken hırsızların saldırısına uğrayan Bosnalı aile, şoku atlamadı. Olay Edirne Havza'da yaşandı. Bosna Hersekli 54 yaşındaki İsmet Burayic, eşi Senka Burayic (49), kızları Ayşe Burayic (21) ve Azra Burayic (18) ile birlikte yola çıktı. Eskişehir Selkaspor takımı ve Bosna Hersek Kadın Milli Hentbol takımı oyuncusu kızı Maida Cickusic'e sürpriz yapacaktı. Aile, geçen pazar günü Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Baba Burayic, uykusunun gelmesi üzerine Edirne'de bir dinlenme tesisinde durdu. Yaklaşık 1 saat sonra camlarının patlama sesiyle uyanan aile, hayatlarının şokunu yaşadı. Hırsızlar, bin 890 Euro, cep telefonu ve değerli eşyalarının yanı sıra pasaport ve kimlikleri de alarak kayıplara karıştı. Türkiye'de böyle bir olayın yaşanmasına inanamadıklarını belirten baba İsmet Burayic, "Buraya ilk gelişim değil, ama bu olay olduğu için üzgünüm. Bu bana kötü bir tecrübe yaşattı. Hırsızların duyguları yok. Türkiye'ye yine gelmeyi düşünüyorum, kızım burada olsa da olmasa da. Burayı ikinci vatanım olarak görüyorum" dedi. Anne Senka Burayic ise şunları söyledi: "Çok kötü bir histi. Yabancı bir ülkedesiniz, dil bilmiyorsunuz, başınıza böyle bir olay geliyor. Hiçbir şeyiniz de kalmamış. Ama buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Başka türlü daha kötü olabilirdi. Bir anda çantamı alabilseydim, ama alamadım"