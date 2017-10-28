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Ünlü yapı market 'ya atandı

Antalya’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürtülen operasyonlar kapsamında Yapı Marketleri’nün 4 yöneticisi gözaltına alındı. Şirkete ise TMSF olarak atandı.

Ünlü yapı market Banioya kayyum atandı

Antalya'da /PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU
Örgüte ile irtibatları bulunduğu ve finans sağladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Yapı Marketleri'nin yöneticileri olan Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet Kaya hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINDALAR
Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıklarına ilişkin MASAK raporu bulunduğu iddia edildi. Emniyette sorguya alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanması ardından savcılığa çıkarılacak.

KAYYUM ATANDI
Diğer taraftan Banio Yapı Marketleri'ne savcılığın talebi üzerine hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devraldı.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi 13:28
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