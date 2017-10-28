Türkiye, elektriğini güneş enerjisinden karşılayacak

Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş panel üretim tesisi için hafriyat çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Ata, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun göreceği bir tarihte temel atma töreni için hazır olacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE, ELEKTRİK İHTİYACININ BÜYÜK BİR KISMINI GÜNEŞTEN KARŞILAYACAK"

Özellikle çatılara mikro güneş santrali kurulumu konusundaki düzenlemeyi heyecanla beklediklerini aktaran Ata, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çatılarında ilk aşamada en az 10 bin megavatlık bir pazar olduğu tahmin ediliyor. Bu yüzden fabrikamızın kapasitesini genişlemeye müsait olarak planlıyoruz, hiç beklemeden bin megavat kapasiteye çıkabiliriz. Sonrasında belki bin megavat daha fabrika yaparız, durmak diye bir şey yok. Güneş geleceğin enerji kaynağı. Özellikle Türkiye gibi fosil kaynaklar açısından büyük ölçüde dışarıya bağımlı olan ülkeler için güneş orta vadede çok önemli bir kaynak haline geliyor. 2040'lara geldiğimizde elektriğimizin büyük bir kısmını güneşten karşılayacağımızı düşünüyorum. Orada gelişme, bütün öngörüleri de aşarak çok hızlı olacak diye düşünüyorum. O yüzden biz de güneş teknolojisinde daha fazla yatırım yapmaya hazırız."

"GÜNEŞ TEKNOLOJİSİNDE HÜCRE ÖNEMLİ"

Türkiye'de güneş teknolojilerinin üretilmesi için asıl önemli olanın hücre olduğuna dikkati çeken Ata, şunları kaydetti:

"Karaman'daki entegre tesisin içindeki panel fabrikasının maliyeti sadece 20 milyon dolar. Türkiye'de yıllık üretimleri bin 300 megavatı bulan ve fason üretim yapan fabrikalar var ama asıl teknoloji hücrede. Fabrikanın kapasitesini yüksek tutuyoruz ki (Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) YEKA için kullanacağımız paneller için panel fabrikasının 500 megavatlık kısmında yerli üretim yaparız. Kalan kısmında da hücreyi ithal edip bölgedeki ülkelere panel ihracatı yapabiliriz. Yeter ki pazar olsun, kapasiteyi arttırırız. Artık bu konuda know-how sahibi de olacağız. İlk fabrikayı 15 ayda kuruyorsak, ikinci fabrikayı 12 ayda kurarız."