Cmhurbaşkanı Erdoğan Konya'da AK Parti Danışma Meclisi'nde konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Toplantımızın şehrimize, ülkemize, partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizi sevgisi ile coşkusu ile bağrına basan Konya'mıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Konya en başından beri bizim yanımızda dimdik durdu. Konya'dan aldığımız destek ve güç bizim için çok önemlidir. Konya bizi hiç yalnız bırakmadı.

'REZİL OLDUN NEYİN ERKEN SEÇİMİNİ İSTİYORSUN!'

Türkiye, güvenlikten ekonomiye her alanda tarihinin en önemli imtihanlarından birini veriyor. Türkiye'de ana muhalefet yok biliyor musunuz? Ana muhalefet partisi hiçbir proje üretmiyor hiçbir fikir ortaya koymuyor, hiçbir çözüm üretmiyor. Bu aralar birşey bulamadı, erken seçim diyor. Seçimin zamanı belli zaten. Daha önce erken seçime gittik ne oldu? Rezil rüsva oldun. Sen daha neyin erken seçimini istiyorsun. Daktilolar Başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki. Bu şahıs demokratlıktan bahsediyor.



'SENDEN OLSA OLSA DARBECİLERE ŞAKŞAKÇI OLUR'

Ne zamandan beri erken seçim demokrasinin namusu oldu? Ey Kılıçdaroğlu, önce namus kavramını öğren, sonra bu halkın karşısına çık! Senden Demokrat olmaz. Senden olsa olsa darbecilere şakşakçı olur.

Müftülere nikah kıyma yetkisi diyince bunlar Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorlar. Gidiyor musun? Yolun açık olsun, git bakalım. Erken seçim diyen bu zatın seçim karnesine bakıyoruz, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş, kaybetmiş. Güldürmeyin beni. Kağıthane diyemiyor Kağıttepe diyor.



'KAÇACAK DELİK ARARLAR'

Seçimlerin zamanında yapılmasını istikrarın gereği olarak hep uyguladık. Şimdi erken seçime gidelim desek kaçacak delik ararlar.

MENDERES'LER İDAMA SAYENİZDE GİTTİ

367 milletvekilinin olduğu bir partinin kapatılmasına destek verdiniz. Bu mu sizin demokrasi namusunuz? Menderes'ler idama sayenizde gitti. Siz demokrasinin namusuna 15 Temmuz'a tiyatro demek yerine ilk gördüğünüz tankın üzerine çıkarak sahip çıkacaktınız.

Bak Kılıçdaroğlu, adamlarına da söyle. AK Parti bünyesinde eğer belediye başkanlarıyla ilgili değişiklikleri siyasi olarak değişiklikler yapıyorsa, bu senin anlamayacağın bir iştir. Senin siyasette öğrenecek çok şeyin var.