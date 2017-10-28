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Rumlara sığınan FETÖ’cü subayı gizlice kaçırdılar!

Kıbrıs Rum yönetimi, lüks teknesiyle ekim ayı başında Mersin’den Larnaka limanına giden FETÖ firarisi Deniz Yüzbaşı ’ı sessiz sedasız bir şekilde adadan kaçırdı. Kazakistan asıllı eşiyle Larnaka yat limanına gelen Karaman, Rumlar’dan siyasi sığınma istemiş, Rumlar ise, gönderecek ülke aramaya başlamıştı. Karaman’ın teknesiyle Yunanistan’a gittiği tahmin ediliyor.

Rumlara sığınan FETÖ’cü subayı gizlice kaçırdılar!

Amerikan haber ajansı AP'ye konuşan üst düzey bir Rum yetkili, Karaman'ın artık Ada'da bulunmadığını açıkladı, ancak gittiği ülke hakkında konuşamayacağını söyledi.

İMAM'LA ANKESÖRLÜ TELEFONDAN KONUŞUNCA…
Deniz Yüzbaşı 'ın kimliği, İzmir merkezli FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan örgütün mahrem imamıyla ankesörlü telefon konuşması yapınca ortaya çıktı. Hakkında hemen gözaltı kararı alınan Karaman'ın İzmir'deki evi polis tarafından arandı. Polis baskınını haber alan Karaman, Kazakistan uyruklu eşi Nina Pozhidaeva'yla birlikte geçen ay sonunda görevli olduğu Mersin'den 10.5 metrelik Sanchez adlı teknesiyle ayrıldı.

RUM İSTİHBARATI KORUMAYA ALDI
Bir gün sonra Ekim ayı başında Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka limanına gelen ve Rum polisine teslim olarak siyasi sığınma hakkı isteyen Karaman, FETÖ'den arandığını itiraf etti. Rum istihbaratının yakın korumasına alınan Karaman ve eşi, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Rum yetkililer, ilk kez bir Türk subayının kendilerine sığındığını belirterek, verdiği bilgilerden çok memnun olduklarını da söyledi. Rum hükümet yetkilileri, Karaman'ın Larnaka'ya kaçması ve siyasi sığınma hakkı istemesi konusunun medyaya yansıdığını belirterek, olayı gizli tutamayarak acemilik yaptıklarını da itiraf etti.

ÇIKARMA GEMİSİ KOMUTANI
2 yıl önce İzmir Foça'da görev yapan Karaman'ın, geçen yıl önce Gölcük ardından Mersin'e tayini çıkmıştı. Karaman LCT 151 numaralı çıkarma gemisinin komutanlığını yürütüyordu.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi 17:44
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