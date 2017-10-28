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"Rezil rüsva oldun neyin i"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söylemleriyle kamuoyunda algı operasyonları başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'na " Daha önce erken seçime gittik ne oldu? Rezil rüsva oldun. Sen daha neyin erken seçimini istiyorsun" diye cevap verdi.

Rezil rüsva oldun neyin erken seçimi
Partisinin Danışma Meclisi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söylemlerinde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na net cevap verdi.

'REZİL OLDUN NEYİN ERKEN SEÇİMİNİ İSTİYORSUN!'
Türkiye, güvenlikten ekonomiye her alanda tarihinin en önemli imtihanlarından birini veriyor. Türkiye'de ana muhalefet yok biliyor musunuz? Ana muhalefet partisi hiçbir proje üretmiyor hiçbir fikir ortaya koymuyor, hiçbir çözüm üretmiyor. Bu aralar birşey bulamadı, erken seçim diyor. Seçimin zamanı belli zaten. Daha önce erken seçime gittik ne oldu? Rezil rüsva oldun. Sen daha neyin erken seçimini istiyorsun. Daktilolar Başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi 20:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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birsu birsu

AAA onların familyası her şey olabilir ama asla rezil olmazlar. rezillik onların 'hayat tarzı'!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.10.2017 05:07
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