Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde yaptığı karton langırt masasıyla gündeme gelen ve sosyal medyada çok konuşulan olaya Esra Erol duyarsız kalmayarak öğrencilere sürpriz yaptı.

Esra Erol, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da kartondan langırt yapıp sınıfa götüren ve öğrencilerin mutluluğunu paylaşan öğretmen Caner Sarıoğlu'na langırt masası gönderdi. Eskiharran köyü Eskiharran ilkokulu'nda 3 yıldır görev yapan 25 yaşındaki Caner öğretmen de bunu İnstagram sayfasında paylaşarak başarılı sunucu Esra Erol'a teşekkür etti.



O öğrencilerin karton langırtla yaşadıkları mutluluk böyle görüntülere yansımıştı.