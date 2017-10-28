Erdoğan: Böyle ana mı olur?

Cumhurbaşkanı ve AK Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Avrupa'ya 'Çocuğunu iple gezdiren anne görüntüsü'nü hatırlattı ve şunları ifade etti:

"BÖYLE ANA OLABİLİR Mİ?"

"Türkiye'ye Irak'ta Suriye'de Afrika'da Kafkaslar'da ne işin var diyenlere sormak lazım. Sizin buralarda ne işiniz var? Bunların derdi yok. Biz dertliyiz, biz buralardayız. Bir kadın izledim televizyonda. 4 yaşındaki bir yavruya boynuna ipi geçirmiş yerde çekiyor. Böyle ana olabilir mi? İşte biz onlara anında müdahale etmek durumundayız. Oralarda ailesinin ve ülkesinin geleceği için endişe duyan her kardeşimizle çare aramak bizim görevimizdir. Oradan havan topları atacaklar, benim şehidim olacak, sonra burada ne işin var diyecek. Yok öyle şey… Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı ateşe boğanlar iş bizim güvenliğimize gelince bir anda kavramları tanımları sınırları değiştirebilirler. Demokrasi onlara başka bize başka işliyor."