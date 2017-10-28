Böyle olur Hürriyet'in Washington temsilcisi

ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un FETÖ'cü polis ve savcılarla bağlantıları ortaya çıkarıldı.
TELEFONUN ŞİFRESİ KIRILDI
El konulan telefonunun şifresi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan inceleme sonrasında kırıldı.
"WASHİNGTON'DA KAŞLAR KALKACAK"
Emniyet'in bu adımını değerlendiren Hürriyet'in Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, Washington'da kaşların kaldırılacağını yazdı.
ABD'li bir gazeteci gibi Türkiye'nin hamlesini ele alan Çamlıbel, "Metin Topuz'un telefonunun şifresi gerçekten kırıldıysa Washington'da kaşlar kalkacaktır. Sonuç; vize krizi level atlayabilir" ifadelerini kullandı.
İŞTE METİN TOPUZ'UN TELEFONUNDAN ÇIKAN GÖRÜŞMELER
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.02) Hürriyet gazetesine göre, Reza Zarrab, Miami'de tutuklanmış. Suçlama; Amerikan devletinin İran'a uyguladığı ekonomik ambargoyu delme, banka dolandırıcılığı, para aklama. Türkiye'de bulunan şirketleri de (gazetede listelenen) soruşturma altında.
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.05) Umarım Obama savcıyı suçlamaz.
ABD Başkonsolosluğu'nda görevli ABD'li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09.29) Wow Zarrab... FBI mı, DEA dosyası mı ? Söylediler mi?
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.30) FBI...
ABD'li diplomat K: (22 Mart, saat 09.30) Adamım. Büyük vuruş...
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.32) FBI'a Türkiye'de iyi şanslar diliyorum. Türkiye'deki şirketleri hakkında bilgi almaya çalışacaklar.
ABD'li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09:32) Hahahahaha yeah. Politik bağlantıları nedeniyle eğlenceli olmayacağına eminim. Dubai ayağının olduğuna eminim. Hatta orada daha iyi şans.
Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.33) O İranlı. Çok yakında konuşmaya başlayacak.
ABD'li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09.34) İnşallah.
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SEN NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN KORKUYORSUN.. DİYECEKSİNKİ BEN ÜLKEM İÇİN ENDİŞE EDİYORUM..BİZ DE BUNA İNANACAĞIZ..AYNI OLAYIN TERSİ OLSAYDI ABD BİZİ ULUSLARASI PLATFORMLARDA MEDYADA YERİN DİBİNE SOKARDI..VE EMİN OL ŞİFREYİDE KIRARLARDI..ONLAR YAPINCA EEE DEVLET GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR OLUR VE ERDOĞANI YERDEN YERE VURURDUNUZ BAL GİBİ BİLİYORUZ.. SİZLER KENDİ ÜLKESİNE YABANCI BAŞKA KUYRUKLARA TAKILMIŞ BASİT VARLIKLARSINIZ
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