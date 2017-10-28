Edinilen bilgiye göre dün gece, Esenyurt ve Arnavutköy'de yaşanan patlamaların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Yapılan takip sonrasında şüpheli araçta bulunan teröristler, aracı Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkına park etti. Şüphelilerin araçtan inmeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, 1'i yaralı olmak üzere 4 teröristi gözaltına aldı. Araç çevresinde Şeritler çekerek yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yapılan incelemenin ardından araç bomba imha uzmanı tarafından iki defa fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sonrası bomba imha uzmanları araçtaki malzemeleri indirerek geniş çaplı araştırma yaptı.
Olay yerinden incelemelerde bulunan polis ekipleri teröristlerin DEAŞ terör örgütü üyesi olabileceği üzerinde duruyor.
Öte yandan teröristlerin asıl hedefinin İstanbul'da yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olduğu iddia edildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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