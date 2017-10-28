Arda'nın rahatlığı İspanya'da gündem oldu

Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Arda Turan, İspanyol gazetesi Marca'nın eleştiri odağı oldu.
SÜREKLİ GÜLÜYOR
Marca'da yer alan haberde Arda'nın, Barcelona'da kadroya girememesine rağmen neşeli olduğu ve sürekli güldüğü ifadelerine yer verildi.
KENARDA KALMAYI DERT ETMEZ
Milli futbolcunun kadroda yer alma hedefinin olmadığı, kontratının sonuna kadar kenarda kalmayı dert etmeyeceğine vurgu yapıldı.
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