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Arda'nın rahatlığı İspanya'da gündem oldu

Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olan ancak kısa süre içerisinde büyük bir düşüşe geçen ve bu sezon hiçbir maçta kadroya dahi giremeyen , rahat tavırlarıyla İspanya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ardanın rahatlığı İspanyada gündem oldu

Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren , İspanyol gazetesi Marca'nın eleştiri odağı oldu.

SÜREKLİ GÜLÜYOR
Marca'da yer alan haberde Arda'nın, Barcelona'da kadroya girememesine rağmen neşeli olduğu ve sürekli güldüğü ifadelerine yer verildi.

KENARDA KALMAYI DERT ETMEZ
Milli futbolcunun kadroda yer alma hedefinin olmadığı, kontratının sonuna kadar kenarda kalmayı dert etmeyeceğine vurgu yapıldı.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi 17:17
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