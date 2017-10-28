Ankara'da Gökçek dönemi bitti

İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, canlı yayında veda konuşması yaptı. Gökçek, "23 buçuk senedir sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.







"TÜRKİYE SAYILAMAYACAK YENİLİKLERE RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ULAŞTI"

Gökçek açıklamasında, "Türkiye, duble yollarla, metrolarla, şehir hastaneleriyle, hızlı trenlerle, milli harp sanayi ile Recep Tayyip Erdoğan döneminde AK Parti döneminde tanışmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye çağ atladı. Türkiye sayılamayacak yeniliklere Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştı. Bu konuda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez" dedi.

"BENİM DAVAMDA NEFSE UYMAK YOKTUR"

Gökçek, istifasına ilişkin yapılan yorumlara sessiz kalışını ise "Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir, demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerekir" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BIRAKIYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Belediye Başkanlığı görevini bırakıyorum" dedi.