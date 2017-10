'Soros' Sever Ahmet

Akşam gazetesi köşe yazarlarından Murat Kelkitlioğlu, bugün köşesinde yazdığı yazıda Kızıl Soros Osman Kavala'nın gözaltına alınması sonrasında deşifre olmaya başlayan kirli ilişkilerini ve bu deşifre olan ilişkilerden rahatsızlık duyanların dört elle Osman Kavala'yı savunmasını ele aldı.

İşte Kelkitlioğlu'nun o yazısı

Osman Kavala'ya vurulan kelepçe sonrası bağıranlar korosuna her gün yeni bir isim ekleniyor. Meğer Türkiye'de ne kadar da çok Soros sever varmış. "Türkiye'nin Soros'u" olarak bilinen ve geçtiğimiz gün gözaltına alınan Osman Kavala'nın, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri ile ilgili kirli ilişkileri deşifre oldukça birileri rahatsız olmaya başladı.

Son isim Ahmet Sever. Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başdanışmanı Ahmet Sever. Bir internet sitesinde kaleme aldığı yazısında Kavala'nın gözaltına alınmasına itiraz ediyor. Soros'un Türkiye'de kurduğu vakıfla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilişkilendirerek, geçmişte yaptığı gibi, operasyonları itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Dikkat edin, geçmişte yaptığı gibi diyorum!

Aynı Ahmet Sever, çok değil 2 yıl önce bugün firari olan Can Dündar operasyonunda da aynı göreve soyunmuştu. Can Dündar, yakın tarihin en büyük ihanet vesikası MİT TIR'ları ihanetine ortak olmuş ve casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İşte tam bu sırada 19 Şubat 2016 tarihinde Ahmet Sever, içerideki Can Dündar'a şu mektubu göndermişti;

"…Sana yazdığım mektup da "görülmüştür" damgasıyla eline ulaşacağından kendimi tutarak yazmıştım. Şimdi hiç tutmuyorum. Türkiye ve dünya tarihi göstermiştir ki; sana bunları yaşatan zihniyet her zaman yenilmiş ve vicdanlarda mahkûm olmuştur. Şimdi de öyle olacak, bundan hiç şüphem yok. Çıktıktan sonra da inadına inadına ve göstere göstere gazetecilik yapmaya devam edeceksin. Hem de daha gür bir sesle ve güçlenmiş olarak.

O güne kadar sevgiyle, umutla hoşça kal Can.

Ben de seni gerçekten çok özledim." Bu mektuptan çok kısa bir süre sonra Ahmet ve Can'ın özlemi son buldu. Mektuptan sadece 1 hafta sonra dönemin Anayasa Mahkemesi Can Dündar'ı saldı! Ancak Ahmet ve Can kavuşamadı, çünkü Can çıkar çıkmaz firar etti!

Ne inanılmaz tesadüf değil mi?

Ahmet Sever mektubunda müjdeyi veriyor, 1 hafta sonra Can Dündar tahliye ediliyor!

Ahmet Sever bir konuda haklı çıktı!

Mektubunda yazdığı gibi Can Dündar tahliye edildi ancak inadına inadına göstere göstere gazetecilik yapamıyor. Firari bir vatan haini olarak günlerini öldürüyor!

Son olarak şunu da sorayım Ahmet Sever'e!

Doğan Satmış'ın röportajını okuma fırsatın oldu mu?