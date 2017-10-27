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Irak'ta ateşkes kararı

Irak ordusu ile Peşmerge ateşkes konusunda anlaştı.

Irakta ateşkes kararı

Barzani'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun alt üst ettiği ülkede, iki haftadır çatışmalar sürüyordu.

Irak ordusu, halihazırda kuzeydeki Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Son çatışmalar Zumar ve çevresinde yaşanmıştı.

BARZANİ'DEN DONDURALIM TEKLİFİ
Barzani yönetiminin referandumu dondurma teklifini Bağdat kabul etmedi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumun iptalini istiyor. Irak'ın komşuları Türkiye ve İran, kriz boyunca Bağdat yönetimine yoğun destek verdi.
  • 27 Ekim 2017, Cuma 14:58
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