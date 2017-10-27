FETO'nun yeni görüntüleri paylaşıldı!

Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
ABD İADE ETMİYOR
Türkiye'nin ABD'den onca talebine FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya'daki evinde teröristleri ile birlikte yaşamaya devam ediyor.
ÖRGÜT ELEMANLARINA MASAJ YAPTIRDI
Dikkat çeken fotoğraflarda Gülen, Pensilvanya'daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırırken ve elemanlarını dizinin dibine toplamış ihanet talimatları verirken görülüyor.
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usutuk zubukler allahsizlar memleketi kaosa suruklemeye kimsenin hakki yoktur coni kopekleri
BUNLARIN HEPSI IGRENC ASAGILIK SEREFSIZLER KÖKLERI KURUR INSALLAH TEZ GÜNDE ARTIK BU SEREFSIZLER HAKKINDA HABER OKUMAKTAN YORULDUM BUNLARIN HEPSI SAPIK AKIL HASTASI ZIR DELILER KOCA KOCA TAHSILLI ADAMLAR NASIL OLUYORDA BU CAHIL ILK OKULU ZOR BITIRMIS SAPIGA BU KADAR ÖNEM VERIRLER GÜZEL YURDUMA BU KADAR KÖTÜLÜK YAPARLAR BENCE BU YURDUMA KARSI OLANLAR TÜRK DEGIL AMA TÜRK KIMLIGI ALMISLAR ASLINDA BUNDAN SONRA KOLAY KOLAY KIMSEYE TÜRK KIMLIGI VERILMESIN.........
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