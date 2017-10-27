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FETO'nun yeni görüntüleri paylaşıldı!

Terör örgütü lideri Gülen’in yeni fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda Gülen, Pensilvanya’daki evinde örgüt elemanlarıyla görülüyor.

FETOnun yeni görüntüleri paylaşıldı!

Türkiye'de hakkında " çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

ABD İADE ETMİYOR
Türkiye'nin ABD'den onca talebine elebaşı Gülen Pensilvanya'daki evinde teröristleri ile birlikte yaşamaya devam ediyor.

ÖRGÜT ELEMANLARINA MASAJ YAPTIRDI
Dikkat çeken fotoğraflarda Gülen, Pensilvanya'daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırırken ve elemanlarını dizinin dibine toplamış ihanet talimatları verirken görülüyor.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 16:32
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sevdam tr sevdam tr

usutuk zubukler allahsizlar memleketi kaosa suruklemeye kimsenin hakki yoktur coni kopekleri

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evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 17:28
MISAFIR MISAFIR

BUNLARIN HEPSI IGRENC ASAGILIK SEREFSIZLER KÖKLERI KURUR INSALLAH TEZ GÜNDE ARTIK BU SEREFSIZLER HAKKINDA HABER OKUMAKTAN YORULDUM BUNLARIN HEPSI SAPIK AKIL HASTASI ZIR DELILER KOCA KOCA TAHSILLI ADAMLAR NASIL OLUYORDA BU CAHIL ILK OKULU ZOR BITIRMIS SAPIGA BU KADAR ÖNEM VERIRLER GÜZEL YURDUMA BU KADAR KÖTÜLÜK YAPARLAR BENCE BU YURDUMA KARSI OLANLAR TÜRK DEGIL AMA TÜRK KIMLIGI ALMISLAR ASLINDA BUNDAN SONRA KOLAY KOLAY KIMSEYE TÜRK KIMLIGI VERILMESIN.........

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 17:19
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