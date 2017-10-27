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Enerji yatırımında patlama

2017 yılının ilk 9 aylık döneminde enerji yatırımlarında patlama yaşandı. 4 milyar doları aşan yatırımlarla birlikte 22 yeni santral kuruldu.

Enerji yatırımında patlama
Bu yıl ocak-eylül döneminde elektrikte devreye alınan 3 bin 620 megavatlık kapasiteyle enerji yatırımları 4 milyar doları aştı. Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü eylül sonu itibarıyla 81 bin 647 megavata yükseldi. Söz konusu kapasitenin yüzde 55'ini yerli ve yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu. Kurulu güçte doğalgaz santrallerinin payı yüzde 33, ithal kömürün payı yüzde 9 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3'lük kısım ise fuel-oil, naftalin ve motorin gibi ikincil yakıtla çalışan santrallerden oluştu.

22 YENİ SANTRAL KURULDU
Yılın 9 aylık döneminde en büyük yatırım 2 bin 404 megavatla doğalgaz santrallerinde gerçekleşti. Bu dönemde 22 doğalgaz santrali devreye alındı. Söz konusu dönemde 535 megavat kapasiteye sahip 46 yeni rüzgâr santrali ve 407.8 megavat kapasiteli 28 hidroelektrik santrali üretime geçti. Jeotermal enerji alanında ise 171 megavat kurulu güce sahip 8 santral devreye alındı.
  • 27 Ekim 2017, Cuma 08:53
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