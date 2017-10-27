 ;
Yol Durumu
  1. Kendini yaktı
  2. FETO'nun yeni görüntüleri paylaşıldı!

Denizli'de doğalgaz sızıntısı

Tekstil fabrikasındaki bakım çalışması sırasında sızan doğalgazdan zehirlenen 37 işçi hastanelere kaldırıldı

Denizlide doğalgaz sızıntısı

Denizli'de tekstil fabrikasındaki bakım çalışması sırasında sızan doğalgazdan 37 işçi zehirlendi.

Kumkısık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında makine bakımı yapıldığı sırada doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Sızıntıyı fark eden çalışanlar, fabrikadan dışarı çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sızan gazdan etkilenen 37 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sızıntı nedeniyle teknik ekip, fabrikada inceleme yaptı.

İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazdan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
  • 27 Ekim 2017, Cuma 12:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar