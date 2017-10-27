Denizde FETÖ’cü avı! Kıskıvrak yakalandılar

Bodrum'dan Yunanistan'a kaçmak isterken gece saatlerinde Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında yakalanan 30 Fethullahçı terör örgütü mensubu ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lüks bir yat içerisinde saat 02.00 sularında yakalanan 34 şüpheliden 30'unun Türk olduğu anlaşıldı.



Bu Türk şüphelilerden 13'ün çocuk olduğu kaydedildi. 17 yetişkin içinde 9 Bylockçu olduğu tespit edilirken, Emniyet personelinden sorumlu 2 mahrem imam da kaçaklar arasında yakalandı.





İhraç edilmiş bir komiser Yardımcısı, İhraç edilmiş astsubay ile Trabzon ve Bayburt Başsavcılıklarından yakalama emriyle arananlar şüpheliler de yattan çıktı. TRT Genel Müdürlüğünden ihraç edilen müfettiş ve TİB de görevli ihraç edilmiş uzman da Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri arasından çıkrı.



Şüphelilerin Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.