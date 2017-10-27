Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş: "(Deniz Baykal'ın sağlık durumu) Yaşamsal bulguları iyi. Solunumu kendine ait. Herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor, söyleneni anlıyor. Basit sözel komutları yerine getiriyor."