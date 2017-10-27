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'ın doktorları: Komadan çıkıyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, ’ın yavaş yavaş komadan çıktığını söyledi.

Deniz Baykalın doktorları: Komadan çıkıyor

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili 'ın sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş: "(Deniz Baykal'ın sağlık durumu) Yaşamsal bulguları iyi. Solunumu kendine ait. Herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor, söyleneni anlıyor. Basit sözel komutları yerine getiriyor."
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 17:45
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