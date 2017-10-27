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Darbeci hainlere ceza yağdı

'nün darbe girişimi sırasında Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı da, ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada, eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı

Darbeci hainlere ceza yağdı

Ankara 17. Ağır Ceza si'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen nın karar duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. DHA'nın haberine göre; Son sözü sorulan eski Komutanı Hakan Üstem, "Mart ayından beri huzurunuzda neler olduğunu anlatmaya çalıştık. O akşam sorumlu bir kişi olarak, komutan olarak, ne olduğunu bilmeden birliğime gittim. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Söz alan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.

25 MÜEBBET, 3 TAHLİYE
'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada, ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada, eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 11:41
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