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Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, , İran ve Etiyopya dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmelerinde bulundu.

Çavuşoğlundan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile karşı tarafın talebi üzerine görüşme yaptı.

Çavuşoğlu ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile de telefonda görüştü.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 09:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Türkiye`nin Almanya`ya güvenecek bir nedeni kalmadi! Askeri ve kültürel... Bitti! Bir yalanini, yeni bir yalanla örtmeye calisan bir Almanya, Türkiye icin güvenilmez bir ülkedir!

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 27.10.2017 16:11
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