Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile karşı tarafın talebi üzerine görüşme yaptı.
Çavuşoğlu ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile de telefonda görüştü.
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Türkiye`nin Almanya`ya güvenecek bir nedeni kalmadi! Askeri ve kültürel... Bitti! Bir yalanini, yeni bir yalanla örtmeye calisan bir Almanya, Türkiye icin güvenilmez bir ülkedir!
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