ABD-PYD silah hattı kesildi

Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın vardığı mutabakat sonrasında Afrin'de köşeye sıkıştırılan PYD'nin can damarı kesildi. Irak güçleri, PYD'li teröristlerin çekilmesinin ardından Suriye sınırındaki Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı. Irak Ordusu'nda görevli Albay Hasan Rıza, " dedi.

EN İŞLEK YOLDU

Suriye ve Irak arasındaki en işlek yol olan Rabia Sınır Kapısı'ndan, ABD terör örgütü PYD'ye silah sevkıyatlarını gerçekleştiriyordu. Washington'un PYD'ye gönderdiği 3 bin 500 TIR'dan fazla silah, önce Erbil Havalimanı'na indiriliyor sonra Rabia Sınır Kapısı üzerinden sözde kantonlara ulaştırılıyordu.

GEÇİŞ GÜZERGÂHIYDI

Aynı zamanda Kuzey Irak'taki PKK kamplarıyla PYD arasında kara teması sağlanıyor, teröristlerin başlıca geçiş güzergahı olarak kullanılıyordu. 2014 yılından bu yana işgal altında tuttuğu sınır kapısından çekilmek zorunda kalan PYD'nin, bu hamleyle birlikte Amerika'nın Irak'tan başlayarak Suriye'nin batısına kadar uzanan bölgede oluşturmak istediği 'terör koridoru' planı suya düşmüş oldu. Öte yandan terör örgütü PYD/YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, ABD'den gelen silahları yetersiz bulduklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından sevkıyat yolu tamamen kapanan ve az buldukları silahlara dahi erişemeyecek olan PYD paniğe kapıldı.

TSK AFRİN'İN GÜNEYİNDE

Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinde gözlem noktaları oluşturmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib kent merkezinin kuzeydoğusunda Afrin sınırındaki Simon Kalesi'ne de yerleşti. TSK, böylece İdlib ile PYD/YPG kontrolündeki Afrin arasındaki hattın tamamını güneyinden kontrol altına almış oldu.