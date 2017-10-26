Yüreğime su serpildi

Trabzon Maçka'da yaşayan Eren Bülbül, daha 15 yaşındaydı. Kanlı terör örgütünün kalleş pususunda şehadete ulaştı. Hainlere göz açtırmayan Mehmetçik, Eren'in katili olan terörist Mustafa Tolucan'ı yakaladı. Teröristin yakalanmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Hainin bir vatandaşa "Param yok.. Bana yemek bulur musun?" yalanını attığı anlaşıldı. Vatandaşın bir kahveye götürdüğü teröristi ise fotoğrafını çekip jandarmaya gönderen kahveci Kemal Çoban yakalattı. Hainin yakalanması, Bülbül ailesine de buruk bir sevinç yaşattı. Anne Ayşe Bülbül "Eren'in acısı bendedinmez. Yine de yüreğime birazsu serpildi" açıklamasını yaptı.
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