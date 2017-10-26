YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Sistemde yeni bir revizyon gündemde değil" dedi. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Saraç, "Testlerle ilgili değişiklik olmaz" diye konuştu.

Saraç şu açıklamalarda bulundu:

FARKLI GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALDIK

İlk açıklamamızda 150 ve 180 barajının ilk oturumda temin edilmesini şart koşmuştuk. Daha sonra farklı görüşler oldu. Bunları değerlendirmeye aldık. "150 ve 180 arası alan adayın ikinci oturumda çok iyi bir performans sergilerse ne olacak?" sorusu anlamlıydı.

Biz de ikinci baraj puanının hesaplamasında; ilk sınavın yüzde 40'ı, ikinci oturum testinin yüzde 60'ı etkili olsun dedik. Eleştirilerin hepsini dikkate alıyoruz. Bunlar adımların geliştirilmesine katkı sağlıyor.

BAZI DERSLER ÖNEMLİ, BAZILARI ÖNEMSİZ DİYE BİR ŞEY YOK

İlk sınavda temel yeterlilikleri sorgulamak istedik. Bunun için Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak adlandırdık. Amacımız sözel ve sayısal okur yazarlığın sorgulanması. Diğer dersleri sormayacağız algısı doğru değil. TYT'de Türkçe okuma anlama, sayısal düşünmeyi ve kavramları kastediyoruz. Sayısal okur yazarlık, grafik okuma, dört işlem yapma diyebilirsiniz. Türkçe'nin kullanımını sorgulayacağız. Matematikte sayısal yeterlilikleri sorgulamak istiyoruz. Bir takım dersler önemli, bir takımı önemsiz diye bir şey yok. Diğer dersleri sormayacağız düşüncesi yanlış. Biz bunu doğru anlatamamış olabiliriz. Diğer derslerin de muhakemesi testlerde sorgulanacak.

VELİLERE BİLGİ NOTU İLETİLİYOR

Lise son sınıftaki öğrencilerimizin ailelerine bilgi notu ilettik. Buna devam edeceğiz. Şimdi rehber öğretmenlerine sistemi anlatıyoruz. Bütün tabana bu sınavın ne olduğu, neyi kurguladığı, ülkenin ihtiyacı olduğundan dolayı getirilen sınavın nelerden oluştuğunu anlatıyoruz.

ÖĞRENCİYİ EZBERCİLİKTEN KURTARAN BİR SINAV

Bu daha basit, daha kolay yönetilebilir bir sınav. Öğrenciyi ezbercilikten kurtaran bir sınav.

SORULARIN NİTELİĞİNE ÇOK ÖZEN GÖSTERECEĞİZ

7-8 sene önce 30'ar soruyla üniversitelere giren insanlar 40'ar soruyla girebileceklerinden daha mı az yetkinlikle mezun oldular. Soruların niteliği burada önem kazanıyor. Buna çok önem gösterileceğini Sayın ÖSYM Başkanımız da ifade etti.

PUAN TÜRLERİNİ TAŞIMADIK

Hukuk, tıp öğrencisi ya da Türk dili ve edebiyatı öğrencisi olsun, bunları farklı puan türlerine taşımadık. Ama ileriki yıllarda taşınmayacağı anlamına gelmiyor.

HER ŞEYİN BU SINAVLA BAŞLAYIP BİTECEĞİ ALGISI YIKMAK İSTİYORUZ

Sınav süresi için fazla vakit verdiğimizde şöyle eleştiri geliyor: "Fazla vakit veriyorsunuz, bu yığılma oluşturur. Dolayısıyla seçicilik faktöründen uzaklaşıyorsunuz." Kısa verirseniz bu farklı bir eleştiriye yol açıyor. Biz şunu istiyoruz, çocuklarımızın hayatının merkez nokta algısını, her şeyin bu sınavla başlayıp biteceği algısını yıkmak istiyoruz.

MAĞDURİYET SÖZ KONUSU DEĞİL

Başta meslek liseleri olmak üzere imam hatiplerde de diğer liselerin hiçbirinde de bir mağduriyet söz konusu değil.

ÖĞRENCİLERİMİZ HİKAYE, ROMAN OKUSUNLAR

Oturum arasında saat olarak değişiklikler yapılabilir. Ama test başına, soru başına verilen dakikalarda değişiklik yapılmaz. İkinci oturumdaki testlerin yerlerinin değiştirilmesini planlamıyoruz. Öğrencilerimizin şunu bilmeleri lazım, bir önceki sisteme göre bu sınavda bir hak kaybı ya da mağduriyeti söz konusu olmayacak. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde sınava girsinler. Çalışma stillerini bozmasınlar. Biraz roman, hikaye okusunlar.