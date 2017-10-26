Türkiye, uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RECAI) sonuçlarını açıkladı. 40 ülkenin yenilenebilir enerji yatırımları bakımından sıralandığı endekste Türkiye, 2017'de bir önceki yıla göre 3 basamak öne geçerek 16. sıraya yükseldi.

Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin bir yılda 3 kat artarak 1,5 GW'ye ulaştığı belirtilen endekste, yabancı yatırımcıların rüzgar enerjisi başta olmak üzere Türkiye'deki yenilenebilir enerji fırsatlarına daha fazla ilgi gösterdiği vurgulandı.

"TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA GÜÇLÜ BİR İŞTAH VAR"

EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş, Türkiye'nin endeksteki yükselişiyle ilgili değerlendirmesinde, "Ülkemiz, yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında cazip yatırım fırsatları sunuyor." ifadelerini kullandı.

İhalelere yüksek miktarlarda talep gelmesinin, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yatırım ve uygulamalar için güçlü bir iştah olduğunu gösterdiğine belirten Baykuş, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte hem ülkemizde hem de dünyada akıllı ölçüm sistemleri ve şebekelerin gelişimi, dijitalleşme, müşteri çözümleri alanlarında pek çok yeni gelişme yaşanıyor. Bunun sonucu olarak Türkiye'nin enerji verimliliği olgunluğu giderek yükseliyor. Güneş enerjisi özelinde bakıldığında, yüz ölçümü büyüklüğü ve güneşlenme süresi uzunluğu dolayısıyla Türkiye yüksek potansiyel taşıyan ülkeler arasında yer alıyor. Yatırım ortamının iyileşmesini sağlayan gelişmeler ve enerji reformları alanında gösterilen kararlı duruşun, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yatırımcılar için giderek daha cazip bir pazar haline getireceğini öngörüyoruz."